Ariel Holan en su presentación como DT de Independiente: "Valía la pena esperar"

Ariel Holan, ex DT de Defensa y Justicia, fue presentado como nuevo entrenador de Independiente de Avellaneda. El argentino es hincha y socio del Rojo, por lo que habría elegido negociar con el elenco argentino y terminar las conversaciones con la Universidad de Chile, club donde era candidato a reemplazar a Víctor Hugo Castañeda.

"La chance de dirigir al 'Rojo' ameritaba posponer cualquier oferta. Valió la pena esperar a riesgo de estar ahora de vacaciones", aseguró Holan en su presentación.

"Independiente significa mucho en mi vida, significa mi infancia, mi adolescencia en este club, tardes y noches de gloria", agregó el trasandino.

"La comisión directiva confía en mí como DT y no como hincha, mi amor por la profesión es muy grande, me contratan para que funcione como entrenador y a partir de esta conferencia ya no soy más hincha, ahora soy entrenador", añadió el estratega de 56 años.

Sobre el supuesto conflicto que mantiene Holan con Claudio Vivas, ex DT de la sub 20 de Chile y actual coordinador de las divisiones inferiores de Independiente, el nuevo estratega del Rojo aseguró que no hay mala relación entre ellos.

"Independiente es demasiado grande y nadie está por encima del club, si hubiera problemas, que de nuestra parte no los hay, se resuelve tomando un café. Ante todo priva un respeto profesional muy grande por Claudio Vivas", declaró el ex ayudante técnico de Jorge Burruchaga.

Ariel Holan llega a Independiente luego de ser despedido en noviembre de 2016, tras obtener un triunfo, cinco empates y cuatro derrotas en el actual torneo argentino al mando de Defensa y Justicia, que hoy es dirigido por Sebastián Beccacece.

