Almaz Ayana, atletismo

La joven etíope Almaz Ayana se convirtió en la primera reina del atletismo de Rio 2016 al volar literalmente este viernes en la final de 10.000 metros y mejorar en más de 14 segundos el récord del mundo.

Ayana, de apenas 24 años, ya había avisado de sus posibilidades en el Mundial de Moscú 2013 con un bronce en 5.000 metros, el que transformó en oro en Beijing 2015 en la misma distancia.

Le faltaba brillar en unos Juegos Olímpicos y lo hizo en los primeros que disputó, en Rio 2016, a ritmo de samba, con una marca estratosférica de 29:17.45, superando ampliamente la marca de la china Wang Junxia (29:31.78), que se había mantenido durante 23 años, desde que lo lograra en Beijing en 1993.

"Tengo tres cosas que decir", señaló. "La primera es que me he entrenado específicamente para los 10.000 metros, la segunda es que rezo mucho y Dios me da todo. Mi dopaje es mi entrenamiento y mi fe. Y la tercera es que estoy limpia como el cristal", sentenció.

Por todo esto, la brillante Ayana es la deportista del día en Río.