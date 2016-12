Alexis Sánchez no se achica: "Apunto a ser uno de los mejores del mundo"

Aton Chile

Alexis Sánchez confía en sus capacidades. En más de una oportunidad, el delantero chileno ha expresado su deseo de ubicarse entre los mejores futbolistas del mundo.

Y ahora, el artillero del Arsenal volvió a manifestar ese objetivo y aseguró que está trabajando duramente para poder lograrlo.

"Siempre he sido así. Mi carrera no durará para siempre y estoy apuntando a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Quiero hacer lo mejor y ser profesional hasta que termine mi carrera", reconoció el tocopillano en una entrevista al sitio web oficial del cuadro londinense.

"Me gusta mucho el fútbol, siempre he querido ser uno de los mejores jugadores del mundo y lo he estado diciendo desde niño. Voy a reducir la intensidad después de que me retire, pero por el momento voy a seguir así", añadió.

Además, el seleccionado criollo sostuvo: "Sólo trato de entrenar bien, dormir bien y ser profesional en mi trabajo. No hay mucho secreto para ello".

Consignar que Alexis Sánchez fue considerado como el noveno mejor futbolista del 2016 en un listado publicado por el diario inglés The Guardian.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

GRAF/RR