Alexis comienza a despejar dudas sobre su futuro: "Me siento feliz y cómodo en Arsenal"

El Gráfico Chile

Fin de año y una de las grandes incognitas es el futuro que tendrá en los próximos meses Alexis Sánchez. El jugador del Arsenal están en plena negociaciones con el cluadro inglés para extender su vínculo con el club; pero las cosas no han sido fáciles debido a las diferencias económicas entre las partes.

A pocas horas de terminar el 2016, Sánchez comienza a despejar dudas sobre su actual situación. En una entrevista con el sitio web del Arsenal, el goleador de la Premier League, afirmó que por el momento se siente feliz en el equipo.

"Me siento realmente feliz y cómodo en el club. Definitivamente me siento como un jugador importante y mis compañeros de equipo me lo hacen saber cada día. Intento probar que soy importante todos los días y también el día del partido. Yo creo que tenemos los jugadores y la calidad para ganar muchas cosas", sentenció Sánchez.

Alexis aprovechó la oportunidad para entregar los deseos personales que espera cumplir con la camiseta del Arsenal el próximo año.

"Quiero darle a los hinchas un nuevo título, nosotros siempre tenemos a nuestros seguidores apoyándonos en las buenas y en las malas, eso es genial. Nosotros debemos ganar la Premier League o la Champions League por ellos", finalizó.

GRAF/GL