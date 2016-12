Agente de Martín Rodríguez confirma la noticia: "El jugador ya decidió y quiere partir a México"

El Gráfico Chile

En los últimos días, Martín Rodríguez ha sido el protagonista del mercado nacional. Esto debido a que el equipo mexicano Cruz Azul ofreció pagar 3.1 millones de dólares por el pase del puntero de Colo Colo. El problema de Blanco y Negro es que la oferta del cuadro azteca superando en 0.6 millones USD la cláusula que tiene el deportista.

A pesar de que la dirigencia de Colo Colo ha expresado públicamente que quieren contar con el jugador para la Copa Libertadores, fue el representante de Martín Rodriguez, Sergio Gioino quien afirmó que el jugador desea emigrar del Monumental.

"Yo fui jugador y nadie me forzó nunca en mi carrera. El jugador es el que decide siempre (...) El jugador ya decidió, quiere partir, es obvio. Pero mientras no sea oficial, no puedo darlo por firmado. Ojalá se cierre pronto, no sé, pero creo que falta todavía", sentenció a radio ADN

El ex jugador de fútbol, también analizó el crecimiento que ha tenido el fútbol mexicano durante los últimos meses. "El mercado mexicano se abrió, es una competencia importante. Está muy fuerte y tampoco hay que dejar de ver la parte económica. Es casi imposible que un jugador se pueda resistar a una oferta de México; los futbolistas pueden ganar hasta 10 veces más que en Chile", comentó.

Para finalizar, Gioino se atravió a describir el juego de Rodríguez. "Martín es un jugador que tiene mucho uno contra uno, rápido. Es un futbolista con mucho potencial; me imagino que muchos mercados están interesados en él", afirmó.

GRAF/GL