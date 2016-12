Agente de Claudio Baeza acudirá al Sifup tras "amenaza" de Colo Colo de "congelar" al jugador

"Si no reacciona, nosotros estamos en todas de la ley para no inscribirlo". Estas palabras emitidas por el gerente deportivo de Colo Colo, Óscar Meneses, desataron la molestia de Claudio Baeza. El defensa de los albos termina contrato en julio del próximo año y su renovación con el cuadro colocolino no ha estado excenta de complicaciones.

Estas diferencias se basan especialmente en la parte económica y así lo evidencia Cristian Urquieta, representante del jugador albo. "Pedimos algo, pero Colo Colo no nos responde (...) Por el momento no entiendo el funcionar que tiene actualmente la dirigencia de Blanco y Negro", sentenció el agente.

En conversación con radio La Clave, el representante del jugador dio a conocer su molestia por las palabras de Meneses. Tanto así, que no dudó en comentar que tomarán acciones mayores si "congelan" a Baeza en el Monumental.

"No nos parecen las declaraciones de Óscar Meneses de que si no firma no juega. Tendremos que hablar con el Sifup para ver a que llegamos con el tema de mi representado", comentó Urquieta.

Para finalizar, el representante afirmó que la dirigencia pone a Baeza "en una situación incómoda, pero Colo Colo es Colo Colo, hay cosas que se permiten. Claudio quiere mucho al club pero el trabajo que él desempeña tiene un correlato económico que no está siendo valorado".

