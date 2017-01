Agencia Mundial Antidopaje pone urgencia al caso de Samir Nasri que arriesga 4 aÃ±os de sanciÃ³n

AFP/ El Gráfico Chile

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) puso urgencia a la investigación sobre Samir Nasri, volante del Sevilla, luego de que una clínica de Los Angeles informara haberle dado un tratamiento intravenoso con vitaminas, que le podría costar cuatro años de castigo.

La información había sido revelada la la última semana del 2016 generando las sospechas de la organización que este jueves anunció que indagarán en el caso porque la terapia intravenosa está prohibida por la AMA, a menos que se administre en cantidades de no más de 50 mililitros por período de seis horas, o en los casos en que el atleta en cuestión haya obtenido un certificado de dispensa especial por razones médicas.

Según informó el periódico The Independent, el francés que juega en el equipo que dirige Jorge Sampaoli tendrá que enfrentar la justicia deportiva por considerarse una infracción grave. Mientras en su equipo declararon no tener información del supuesto tratamiento.

Anteriormente, el propio establecimiento, llamado Drip Doctors (Doctores del gota a gota), informó en su cuenta de Twitter del tratamiento intravenoso "a domicilio" ofrecido a Nasri, junto a una foto del futbolista y una responsable del centro.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu