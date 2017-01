AC Milan venciÃ³ al Cagliari de Isla y se mantiene en puestos de Europa League

AC Milan venció al Cagliari de Isla y se mantiene en puestos de Europa League

El Gráfico Chile

En su visita a San Siro, el Cagliari de Mauricio Isla no pudo conseguir puntos tras caer con el AC Milan por la cuenta mínima. El ex Udinese fue titular todo el encuentro y jugó como volante central, mientras que Matías Fernández no fue considerado por el DT de Milan, Vincenzo Montella, por lesión.

Aunque el partido parecía que finalizaba en empate, a los 88 minutos, el colombiano Carlos Bacca aprovechó una confusa jugada que finalizó con un remate cruzado luego de la asistencia de Gianluca Lapadula.

Con este resultado, el equipo de Matías Fernández quedó en la quinta ubicación de la Serie A, con 36 puntos tras 18 partidos jugados. De momento estaría clasificando a la Europa League, pero de ganar su encuentro pendiente ante el Bologna se ubicará en zona de Champions League.

El equipo de Mauricio Isla, en tanto, quedó con 23 puntos en la 14ª posición de la clasificación, 13 puntos sobre la zona de descenso.

GRAF/FBC