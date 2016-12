A tomar nota: Todas las fechas y horarios de los octavos de la Champions

El Gráfico Chile

Este es el calendario de los octavos de final de la UEFA Champions League que tiene a cuatro chilenos en carrera.

Benfica (POR) - Borussia Dortmund (ALE)

París SG (FRA) - FC Barcelona (ESP)

Miércoles 15 de febrero - 16:45 horas

Real Madrid (ESP) - Napoli (ITA)

Bayern Munich (ALE, Arturo Vidal) - Arsenal (ING, Alexis Sánchez)

Martes 21 de febrero - 16:45 horas

Manchester City (ING, Claudio Bravo) - Mónaco (FRA)

Bayer Leverkusen (ALE, Charles Aránguiz) - Atlético de Madrid (ESP)

Miércoles 22 de febrero - 16:45 horas

Porto (POR) - Juventus (ITA)

Sevilla (ESP) - Leicester City (ING)

Martes de 7 de marzo - 16:45 horas

Napoli (ITA) - Real Madrid (ESP)

Arsenal (ING, Alexis Sánchez) - Bayern Munich (ALE, Arturo Vidal)

Miércoles 8 de marzo - 16:45 horas

Borussia Dortmund (ALE) - Benfica (POR)

FC Barcelona (ESP) - París SG (FRA)

Martes 14 de marzo - 16:45 horas

Juventus (ITA) - Porto (POR)

Leicester City (ING) - Sevilla (ESP)

Miércoles 15 de marzo - 16:45 horas

Mónaco (FRA) - Manchester City (ING, Claudio Bravo)

Atlético de Madrid (ESP) - Bayer Leverkusen (ALE, Charles Aránguiz)

